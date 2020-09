Scuola: Mattarella, 'grazie a impegno docenti e medici per studenti durante lockdown'

14 settembre 2020 a

Vo'Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Se si è data continuità alla didattica pur in condizioni di inedita difficoltà" durante il lockdown, "questo è stato possibile grazie alla dedizione, all'impegno, al forte senso della missione educativa degli insegnanti. Li ringraziamo per ciò che hanno fatto. Ringraziamo molto anche chi ha seguito negli studi i bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali, a Padova come in altre parti d'Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.