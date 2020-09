Scuola: Mattarella, 'chiusura necessaria e dolorosa'

14 settembre 2020 a

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "E' stata dolorosa la decisione di chiudere le scuole. Necessaria e dolorosa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo. "La scuola -ha proseguito il Capo dello Stato- ha nel suo dna il carattere di apertura, di socialità, di dialogo tra persone, fianco a fianco. Avete sofferto, ragazzi -e abbiamo sofferto tutti, per gli impedimenti e per le limitazioni. La scuola è specchio della società, e ne riflette difficoltà e aspettative. Ecco perché questi giorni, in cui le scuole riaprono e si popolano dei loro studenti e insegnanti, sono giorni di speranza".