Molteni Farmaceutici sigla con Accord Healthcare un accordo esclusivo per la distribuzione del primo impianto di buprenorfina approvato in Europa

(Firenze e Harrow (UK), 14 settembre 2020) - Firenze e Harrow (UK), 14 settembre 2020 – Molteni Farmaceutici e Accord Healthcare annunciano la firma di un accordo di distribuzione esclusiva per la commercializzazione di Sixmo® (impianto di buprenorfina). Sixmo® è una terapia agonista per il trattamento della dipendenza da oppiodi che consiste in un impianto sottocutaneo con tecnologia brevettata in grado di rilasciare per sei mesi il principio attivo buprenorfina. Approvato in Europa, il farmaco offrirà una valida alternativa di cura a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Questo accordo di partnership unisce l'esperienza e il patrimonio di conoscenze di Molteni Farmaceutici, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di Sixmo, nel mercato della dipendenza da oppioidi, con la capillare presenza commerciale di Accord Healthcare che include un estensivo team di marketing e informazione medico scientifica. L'accordo è strategicamente vantaggioso per entrambe le parti che condividono lo scopo comune di migliorare la vita dei pazienti con dipendenza da oppioidi in tutta Europa.

Giuseppe Seghi Recli, Presidente di Molteni Farmaceutici, ha dichiarato: “Obiettivo primario della nostra azienda è disegnare e portare sul mercato trattamenti in grado di migliorare la qualità della vita del paziente. Crediamo che Sixmo rappresenti un vero cambiamento nel paradigma del trattamento dei pazienti affetti da OUD (Opioid Use Disorders). Questo nuovo accordo con Accord rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita che Molteni ha tracciato in Europa per le proprie aree terapeutiche di riferimento, attraverso partnership di rilievo mirate a migliorare l'accesso dei pazienti a nuove opzioni terapeutiche per il trattamento delle dipendenze e nella terapia del dolore” Paul Tredwell, Vice President Specialty Brands di Accord Healthcare in Europa, Medio Oriente e Nord Africa ha dichiarato: "Questo accordo per la distribuzione di Sixmo® segna l'inizio di un impegno da parte nostra nel lancio di una serie di farmaci per il trattamento delle dipendenze, attraverso il nostro Franchise Specialty CNS (Central Nervous System). Il nostro mandato è aumentare l'accesso a farmaci vitali e, con Sixmo, abbiamo il potenziale per fare la differenza nella vita dei pazienti offrendo loro una scelta aggiuntiva alle loro opzioni di trattamento.”

In Europa, si stima che siano 1,3 milioni gli utenti ad alto rischio per il consumo di oppioidi (principalmente eroina), ma l'accesso al trattamento è ancora basso, con solo il 50% delle persone con dipendenza che riceve un farmaco alternativo all'oppioide (metadone o buprenorfina).

Sixmo®

Sixmo®, indicato per i pazienti che necessitano di una dose non superiore a 8mg di buprenorfina, è stato autorizzato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) a giugno 2019. Sixmo® è disponibile come impianto sottocutaneo, che rilascia buprenorfina in modo costante e continuativo.

Accord Healthcare

Con sede nel Regno Unito (UK), Accord Healthcare Europe è una delle società farmaceutiche a più rapida crescita in Europa. Ha la maggiore quota nel mercato delle aziende europee che vendono farmaci generici e biosimilari con una presenza in 80 paesi al mondo. Questa dimensione globale consente di distribuire farmaci vitali e convenienti da un punto di vista economico ai sistemi sanitari nazionali, aiutando gli operatori sanitari a trasformare la vita dei pazienti in tutto il mondo. La società si distingue per un approccio dinamico e creativo, sempre alla ricerca di migliorare i prodotti offerti e il loro accesso da parte dei pazienti, guidati dalla volontà di pensare in modo differente e dalla possibilità di offrire maggiori soluzioni a beneficio dei pazienti in tutto il mondo.

Molteni Farmaceutici

Fondata a Firenze nel 1892, Molteni è una società farmaceutica imprenditoriale privata specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di trattamenti farmacologici per le dipendenze e il dolore da moderato a severo. Molteni leader nel settore della tossicodipendenza, opera sia direttamente, in Italia e in Polonia, sia attraverso la sua rete di partner specializzati in oltre 50 paesi ed è un partner preferenziale qualificato di organizzazioni internazionali e non governative come UNICEF, UNDP, IDA Foundation e Global Fund. Dal 2017 ha acquisito la certificazione ELITE da parte di Borsa Italiana.

Molteni Farmaceutici

Chapter4

Elena Santoro -

Alice Fracassi -

Accord Healthcare

Avril Fudge

PR & Comms Lead EMENA