Milano: rogo in un'abitazione, due in ospedale per inalazione fumi

Milano, 14 set. (Adnkronos) - Incendio in un appartamento in via Giuseppe Broggi a Milano, poco dopo mezzanotte. Le due vittime soccorse dai vigili del fuoco sono state trasportate in ospedale. Una 44enne ha inalato i fumi sprigionati dalle fiamme e ha riportato una ferita al volto ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Un 30enne, invece, oltre ad avere inalato i fumi presenta un'ustione di primo grado a una mano. E' stato trasportato dal personale del 118 al Niguarda in codice giallo. Nessuno è in pericolo di vita. Si indaga sulle cause dell'incendio.