Milano: pregiudicato trovato con pistola e 80 cartucce, arrestato

Milano, 14 set. (Adnkronos) - A Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro, la polizia ha sequestrato armi e munizioni arrestando un 42enne, pluripregiudicato per reati contro la persona e stupefacenti. Gli agenti della Squadra mobile insieme ai poliziotti del commissariato hanno effettuato una serie di perquisizioni a carico di pregiudicati della zona, sospettati di detenere illegalmente delle armi. Quando gli agenti si sono presentati in un'abitazione di via Val Trompia, l'uomo che era all'interno ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola dalla finestra.

Tuttavia, alcuni poliziotti già posizionatisi proprio sotto il cortile hanno assistito all'intera scena, recuperando l'arma, una pistola semiautomatica calibro 7.65 munita di caricatore rifornito con 8 cartucce, risultata rubata durante un furto in un'abitazione commesso nel 2015 a Vigevano. All'interno dell'appartamento sono state trovate altre 72 cartucce del medesimo calibro, una mazza in legno realizzata artigianalmente e 13 mila euro in contanti, sottoposti a sequestro perché ritenuti di provenienza illecita. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento, oltre che per ricettazione ed è stato portato nel carcere di San Vittore.