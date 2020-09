Migranti, "da Italia e Malta negato porto a 278 persone su Open Arms"

14 settembre 2020 a

a

a

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Dopo aver effettuato tre soccorsi tra l'8/09 e il 10/09, due in Sar maltese e uno in Sar libica, la Open Arms attende da 6 giorni l'indicazione di un porto sicuro dove poter far sbarcare le 278 persone che ospita a bordo e che necessitano di assistenza e cure immediate. Sul ponte della nave, attualmente si trovano 260 uomini tra cui 56 ragazzi al di sotto dei 18 anni non accompagnati e due bambini di 2 e 3 anni, e 18 donne di cui 2 in stato di gravidanza.

Nella giornata di ieri, la dottoressa del team di Emergency, a bordo della nave, ha ritenuto necessario - riferisce l'organizzazione - procedere con la richiesta, a Malta e Italia, di evacuazione per motivi di salute di 9 persone, 7 gravemente ustionate e bisognose di cure ospedaliere immediate e 2 in stato di gravidanza con sintomi di nausea e debolezza, richiesta negata da entrambi gli stati costieri.

"La situazione a bordo è complessa, le condizioni meteo sono in peggioramento, tutti i naufraghi sono in condizioni fisiche e psicologiche precarie, tutti hanno alle spalle storie di torture e abusi nonché il trauma della traversata in mare. E' necessario e urgente - sostiene Emergency - che i governi europei si attivino e permettano ai nostri ospiti di raggiungere un luogo sicuro dove poter essere curati garantendo loro diritti sanciti dalle Convenzioni internazionali e dalle nostre Costituzioni democratiche".