La Wealthtech Suite Di Objectway È "best Wealth Management System" Per Il Secondo Anno Consecutivo

- L'azienda vince il Goodacre Systems in the City Financial Technology Award per il settimo anno di seguito

MILANO, 14 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel settore del Digital Wealth & Asset Management software, incrementa la sua serie di riconoscimenti da parte di Goodacre, prestigiosa società di consulenza specializzata leader nel Regno Unito nel settore dei titoli.

Premiata come "Best Wealth Management System", la Objectway WealthTech Suite libera il potenziale dei wealth manager che desiderano ottimizzare il proprio business, grazie all'engagement "opti-channel" dei clienti, alla produttività del front-office, a una consulenza personalizzata e compliant, all'efficienza nel back-office e alla gestione e analisi dei dati.

La WealthTech Suite di Objectway è una piattaforma multicanale, scalabile e cloud-ready che potenzia le competenze umane con motori software dotati di intelligenza aumentata per comprendere meglio i clienti e gestire al meglio i loro patrimoni.

La rinomata cerimonia per l'assegnazione dei Goodacre Systems in the City Financial Technology Awards si è svolta online quest'anno, con la partecipazione di rappresentanti di tutte le più importanti società di servizi finanziari.

Questi premi sono il principale riconoscimento per i fornitori di servizi e sistemi al settore dei servizi finanziari regolamentati. Basati su un processo di accreditamento annuale, supervisionato da tre giudici indipendenti, rappresentano un importante punto di riferimento per le istituzioni finanziarie che valutano l'adeguatezza della propria infrastruttura operativa.

"Siamo davvero grati per il continuo supporto e apprezzamento dimostrato dai clienti che ci hanno votato e dagli esperti di mercato che hanno riconosciuto la nostra leadership", ha commentato Alberto Cuccu, CEO di Objectway UK.

"La nostra soluzione consente ai clienti di ottenere una maggiore produttività, utilizzare processi nativi digitali per un completo client lifecycle management, adottare le migliori funzionalità di gestione del portafoglio e ottimizzare le operazioni di back office."

Stephen Pinner, Managing Director di Goodacre, ha dichiarato: "Ci congratuliamo con tutti i candidati e i vincitori per il servizio e il supporto che hanno fornito al settore degli investimenti nel 2020. Nonostante le sfide, è stato praticamente 'business as usual' per molte aziende, grazie in gran parte agli sforzi delle aziende FinTech. Objectway è una delle pochissime aziende che fornisce una gamma completa di soluzioni e continua a incrementare il numero dei clienti. Complimenti al management e a tutto il team di Objectway."

