Imprese: al via domani progetto 'Invitalia #oncampus'

14 settembre 2020 a

a

a

Roma, 14 set. (Labitalia) - Mercoledì 15 settembre parte 'Invitalia #oncampus', il progetto promosso da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo, ideato per contribuire alla diffusione della 'cultura d'impresa' nelle università italiane e per illustrare gli strumenti che la stessa Agenzia offre a supporto dei giovani imprenditori. Il programma prevede l'organizzazione di dieci eventi on line dedicati a studenti, laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca che sono interessati a creare una nuova realtà imprenditoriale. I partecipanti saranno coinvolti in giornate in full immersion durante le quali si alterneranno sessioni di coaching indirizzate ad aumentare la consapevolezza tra i giovani sul significato del fare impresa oggi, workshop sugli incentivi che Invitalia mette a disposizione per realizzare la propria idea e tavole rotonde con testimonianze di giovani imprenditori che racconteranno la loro storia ed esperienza.

L'iniziativa, che ha già coinvolto oltre 40 università in tutta Italia, è realizzata in collaborazione con Emblema, la Fondazione nata per favorire il raccordo tra università e mondo del lavoro e promotrice della Borsa del Placement e della Borsa della Ricerca. Nei mesi di settembre ed ottobre 2020 sono in programma le prime cinque tappe di Invitalia #oncampus, ognuna dedicata agli atenei di una particolare area geografica: 15 settembre – Area NordEst (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); 17 settembre – Area Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); 1° ottobre – Area NordOvest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta); 2 ottobre – Area Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia); 12 ottobre – Area Isole (Sardegna, Sicilia)

La promozione di queste giornate è stata resa possibile grazie agli uffici placement e agli uffici di trasferimento tecnologico delle università. Per partecipare all'evento è necessario registrarsi sul portale della Borsa del Placement (www.borsadelplacement.it). Una volta effettuato il login, sarà sufficiente andare sulla pagina dell'evento dedicato all'area geografica in cui ha sede il proprio Ateneo e fare clic sul pulsante 'Iscriviti'. Invitalia ha anche creato una sezione on line dedicata al progetto in cui saranno pubblicati aggiornamenti e contributi video di testimonial e partecipanti: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/iniziative/invitalia-oncampus.