Scuola: Segre, ‘enorme augurio a ragazzi, con voglia di conoscere si diventa adulti'

Milano, 13 set. (Adnkronos) - “Faccio un enorme augurio ai ragazzi per domani. Sono fortissimi e si prendono sulle spalle il problema della scuola, con la loro attenzione e la voglia di imparare. Attraverso lo studio e la voglia di conoscere si diventa grandi”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, in collegamento con ‘L'Aria che tira' su La7, alla vigilia della riapertura delle scuole dopo la lunga pausa per l'emergenza coronavirus.