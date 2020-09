Pd: Zingaretti, 'saremo in ogni città, gomito a gomito con l'Italia'

13 settembre 2020 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Saremo in ogni città, gomito a gomito con l'Italia". Lo ha assicurato il segretario dem Nicola Zingaretti, chiudendo la Festa nazionale dell'Unità a Modena.

"Dicono di me che tendo a sopire le polemiche - ha proseguito - è vero, io credo nella forza delle idee e non nel chiasso delle voci scomposte. Insulta chi idee non le ha, mentre la politica è buona se muta i rapporti di forza, non si misura sul tasso insulti. La politica utile alle persone è quella che abbiamo praticato noi, quella che porta a spingere verso la stessa direzione".