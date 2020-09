Pd: Zingaretti, 'in Italia di twittaroli noi unico argine ad avanzata destra'

13 settembre 2020 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Guai a lasciare il terreno agli altri, nessuno si illudi: i democratici il terreno non lo lasceranno mai. Dobbiamo essere orgogliosi per quello che tutti abbiamo fatto in questi anni. Oggi dobbiamo essere orgogliosi perché in questa Italia pazza, di twittaroli, c'è un solo partito che ovunque rappresenta l'unico argine all'avanzata della destra: siamo noi, il Pd, altri non ne ho visti". Così Nicola Zingaretti, alla Festa dell'Unità di Modena.