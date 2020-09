13 settembre 2020 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Bene Nicola Zingaretti. Il Pd sia unito e al servizio dell'Italia per un ambizioso progetto di cambiamento e di rilancio economico e sociale. Adesso insieme per assicurare un buon governo alle regioni e ai comuni e sconfiggere le destre". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, commentando l'intervento del segretario dem alla Festa nazionale dell'Unità.