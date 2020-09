Montagna: 74enne muore in provincia di Sondrio

13 settembre 2020 a

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Un uomo di 74 anni è morto nel territorio del Comune di Aprica, in provincia di Sondrio, in località Magnolta. L'allarme, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, è scattato poco dopo le 10.30. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solamente constatare il decesso dell'uomo, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e hanno recuperato la salma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del soccorso alpino.