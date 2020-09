Mantova: infastidito da volume musica aggredisce gestore bar, denunciato

13 settembre 2020 a

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Un uomo di 60 anni è stato denunciato dalla polizia per aver aggredito il gestore di un bar a Mantova. L'uomo, esasperato per la musica ad alto volume proveniente dal locale situato vicino alla propria abitazione, aveva chiamato la polizia. Gli agenti, però, una volta arrivati sul posto avevano trovato l'impianto del bar spento. Dopo pochi minuti sono stati richiamati sul posto, perché il 60enne stava aggredendo il gestore del bar, colpendolo con calci e pugni. L'uomo è stato denunciato per aggressione e gli agenti, visto l'atteggiamento violento dimostrato, gli hanno sequestrato alcuni fucili da caccia legalmente detenuti nella propria abitazione.