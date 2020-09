Calci allo scooter poi la caduta a terra, così è morta Maria Paola

13 settembre 2020 a

Napoli, 13 set. (Adnkronos) - Ha ammesso le sue responsabilità di fronte ai carabinieri Michele Antonio Gaglione, 30 anni,

Non accettando la relazione tra Maria Paola e Ciro, voleva solo dare una lezione alla coppia, non uccidere, ha detto Michele Antonio Gaglione quando è stato fermato, a seguito dell'apertura di un'inchiesta dalla Procura Nola, spiegando il motivo dell'inseguimento in moto dello scooter a bordo del quale viaggiavano la sorella e il suo compagno. A quanto si apprende, il 30enne una volta raggiunto lo scooter ha cercato a forza di calci di fermare la corsa. Finito a terra, l'impatto per Maria Paola, che ha sbattuto contro un tubo, è stato fatale. E' morta sul colpo.

Accusato di omicidio preterintenzionale, violenza privata e lesioni personali, Michele Antonio Gaglione, celibe e disoccupato, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.