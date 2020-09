Referendum: Crimi, 'taglio parlamentari per togliere chi cambia idea'

12 settembre 2020 a

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Chi oggi si professa per il No dovrebbe dire ai suoi elettori che ha votato per il Sì al taglio del numero dei parlamentari. Forse questa è la prova provata della necessità di ridurre il numero anche per togliere queste persone che cambiano idea di volta in volta". Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, a Ostia durante la partecipazione ai banchetti organizzati per il #VotaSì Day.