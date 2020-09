Referendum: Crimi, 'oggi in piazza in 50mila, grazie a tutti'

12 settembre 2020 a

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Oggi ci sono 500 piazze, 500 banchetti in tutto il Paese. E' come se avessimo mobilitato 50mila persone oggi in una mega piazza in tutta Italia e a tutti loro va il mio ringraziamento”. Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, a Ostia durante la partecipazione ai banchetti organizzati per il #VotaSì Day.

"Oggi -ha aggiunto- siamo di fronte una battaglia storica che dobbiamo portare avanti. Non è una battaglia populista, è l'inizio di un percorso di riforme per rendere più efficiente il nostro Parlamento che ne ha tantissimo bisogno. Il parlamentare rappresenta la nazione, questo lo dice la Costituzione, non solo il suo singolo territorio, non ci sarà perdita di rappresentatività ma anzi sarà più qualificata. Saranno di meno ma buoni, questo è l'elemento essenziale. Questo è il primo passo, poi abbiamo dato il voto ai 18enni per il Senato, un altro passo avanti, insomma stiamo davvero cambiando il modo in cui ci si approccia al Parlamento".