Referendum: Cattaneo (Fi), 'io voterò No'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui il Movimento 5 stelle si mobilita per il Sì credo sia il momento di prendere posizione: io voterò No". Lo scrive su Facebook Alessandro Cattaneo, responsabile Formazione di Fi.

"Lo faccio -spiega- perché si tratta di una non riforma costituzionale, di un taglio alla rappresentanza dei cittadini buona solo a sfamare ancora una volta la demagogia qualunquista di quei cialtroni dei 5 stelle e dei populisti. La Costituzione si riforma con un disegno ampio e condiviso, non con uno sfregio utile solo a Grillo e a Travaglio per proseguire a delegittimare le Istituzioni del nostro Paese".