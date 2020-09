12 settembre 2020 a

Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Mi dicono ti sei candidato per far perdere la sinistra. Dov'è la sinistra? E' quella che non riesce ad approvare la doppia preferenza di genere?" Lo ha affermato Ivan Scalfarotto, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regione Puglia in una manifestazione a Bari.