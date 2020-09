Puglia: Scalfarotto, 'chiedono voto dopo aver distrutto ulivo simbolo Regione'

12 settembre 2020 a

a

a

Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Chiedono la fiducia per il governo della Puglia dopo aver distrutto il simbolo della Regione Puglia", l'ulivo, a causa della xylella, "è una responsabilità morale prima ancora che politica. E' come se il sindaco di Parigi chiedesse il voto dopo aver distrutto la torre Eiffel". Lo ha affermato Ivan Scalfarotto, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regione Puglia in una manifestazione a Bari.