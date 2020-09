12 settembre 2020 a

Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Ivan Scalfarotto è una persona di prim'ordine, votiamo per Scalfarotto perchè è riuscito a mettere insieme me e Renzi". Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto.