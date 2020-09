Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini'

12 settembre 2020 a

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Oggi più che mai questa nostra riunione dei presidenti dei Parlamenti del G7 assume un valore importante e fondamentale. Sono d'accordo quando si dice che ci dobbiamo riunire attorno a una comunità di valori e che, in un momento di emergenza così grave, c'è bisogno di più democrazia. Credo che i Parlamenti in questa crisi siano state delle istituzioni solide e autorevoli e che, in una fase così difficile, siano stati dei fari per tutti i cittadini. E credo che proprio in questi momenti anche le popolazioni si rendano conto di quanto sia importante che le istituzioni siano autorevoli, sane, salde e democratiche". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo in videoconferenza alla 18/ma riunione dei presidenti delle Camere basse dei Parlamenti del G7, presieduta dalla Speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi.