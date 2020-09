Baudo: "Conte da Mara? Una volta politici molto più disponibili"

12 settembre 2020 a

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Una volta i politici erano molto più disponibili, io ne ho ospitati parecchi nei miei programmi, tutti direi, anche Andreotti. Oggi magari si ha più paura delle ripercussioni, sono tutti più cauti". Pippo Baudo, che ha condotto ben 13 edizioni di 'Domenica In', commenta così, all'Adnkronos,

Ieri, durante la presentazione della nuova serie del programma Venier aveva detto che "nel corso della prima puntata (domenica 13 settembre, ndr) il premier Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione". Dopo qualche ora la conduttrice ha però affermato: "Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico. Era un'idea in corso ma il Presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche...E allora il buon rientro a scuola lo farà la zia Mara".