Roma, 11 set. (Adnkronos) - “La tivù pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell'opposizione. In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune”. Lo afferma il segretario Lega Matteo Salvini, commentando l'annunciata partecipazione del premier, Giuseppe Conte, a 'Domenica In'.