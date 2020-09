Scuola: Gasparri, 'abbiamo cacciato Conte da Rai lo cacceremo da P.Chigi'

11 settembre 2020 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “La nostra sacrosanta e legittima protesta ha espulso Conte dalla Rai domenica, dove non aveva diritto ad andare. Lo abbiamo cacciato da Rai Uno, lo cacceremo da Palazzo Chigi. Questo prepotente e arrogante deve essere sconfitto con le armi della democrazia, della legge e della libertà. Quelle leggi che lui era pronto a violare. Ma non finisce qui. Su questa vicenda Rai andremo fino in fondo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione di vigilanza Rai.