LumiThera e Diopsys annunciano la collaborazione e l'arruolamento del primo soggetto nello studio ELECTROLIGHT nei pazienti affetti da maculopatia senile o DMLE nella sua forma secca

11 settembre 2020 a

SEATTLE, 11 settembre 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., azienda operante nella commercializzazione di dispositivi medici che ha creato un trattamento di fotobiomodulazione (PBM) per disturbi e malattie oculari, ha annunciato oggi la sua collaborazione con Diopsys, fornitore leader di moderne soluzioni elettrofisiologiche visive. La tecnologia di Diopsys aiuta i professionisti in campo oculistico a misurare con precisione e obiettività la funzionalità retinica e del percorso visivo.

L'impegno congiunto sostiene uno studio clinico prospettico pilota su soggetti umani negli Stati Uniti a cui è stata diagnosticata la maculopatia senile secca. Lo studio sarà condotto da Dan Montzka, M.D. e Larry Perich, D.O. presso il Perich Eye Center, a New Port Richey in Florida e valuterà la capacità del trattamento di fotobiomodulazione (PBM) utilizzando il sistema di erogazione della luce Valeda® per migliorare i risultati dell'elettroretinogramma (ERG) nei soggetti affetti da maculopatia senile (DMLE). I soggetti saranno seguiti per un periodo massimo di sei mesi, riceveranno tre trattamenti PBM alla settimana per tre settimane per un totale di nove sessioni nell'arco di tre settimane. L'analisi primaria esaminerà i cambiamenti delle funzioni ERG a livello multifocale.

La DMLE è una delle principali cause di perdita della vista a partire dai 50 anni. Distrugge la macula, la parte dell'occhio che fornisce una visione nitida e centralizzata, necessaria per vedere gli oggetti in modo chiaro. Perdere la visione centrale può rendere più difficile vedere i volti, guidare o fare lavori ravvicinati come cucinare o realizzare attività manuali in casa. Chi soffre di DLME precoce, potrebbe non avvertire la perdita della vista per molto tempo. Per le altre persone, la DLME progredisce più rapidamente e può portare a una perdita di visione centrale in un occhio o in entrambi gli occhi.

"L'ERG produce risultati oggettivi e funzionali in termini visivi e consente una migliore gestione dei pazienti" ha dichiarato Larry Perich, D.O. del programma oftalmologico di residenza HCA/USF. "I test ERG possono aiutare i medici a gestire molti disturbi comuni come la DLME secca, il glaucoma, la retinopatia diabetica e altre indicazioni. I risultati ERG combinati con il trattamento PBM consentono di identificare i miglioramenti del paziente, monitorare i progressi e ottimizzare eventuali nuovi trattamenti".

Siamo entusiasti di lavorare con LumiThera e l'obiettivo è utilizzare i test ERG come test di monitoraggio diagnostico congiuntamente ai trattamenti PBM di LumiThera per potenziare ulteriormente i benefici per il paziente in termini di funzione visiva" ha aggiunto Joe Fontanetta, CEO di Diopsys. "Questo studio imporrà inoltre l'ERG come strumento diagnostico per trattamenti innovativi come la PBM".

"La PBM mostra miglioramenti nei test funzionali ERG in studi sugli animali ed è un gold standard per la funzione visiva; inoltre i test ERG possono essere utilizzati in fase molto precoce della malattia per identificare i disturbi visivi" ha dichiarato Clark E. Tedford, Ph.D., Presidente e CEO di LumiThera, Inc. "Mentre portiamo avanti lo sviluppo della piattaforma PBM per le malattie e i disturbi oculari, intendiamo abbinare i trattamenti PBM con modalità diagnostiche e di imaging per aiutare i medici a diagnosticare, monitorare e curare i pazienti in modo precoce ed efficace. Questo studio ci consentirà di esaminare i cambiamenti ERG nel tempo e di porre le basi per le pratiche di trattamento.

Nel 2018 LumiThera ha ottenuto un marchio CE per la commercializzazione del sistema di emissione della luce Valeda in Europa per il trattamento della DLME secca. Attualmente LumiThera sta studiando i vantaggi del sistema di emissione della luce Valeda negli studi clinici sui pazienti affetti da DLME secca e retinopatia diabetica.

Informazioni su Diopsys

Diopsys, Inc. è il leader mondiale nel campo dei moderni dispositivi medici per l'elettrofisiologia visiva, che aiutano i professionisti del settore oculistico ad analizzare l'intero percorso visivo per rilevare eventuali disturbi visivi e neurovisivi. La società fornisce la tecnologia per test visivi basata sia su Visual Evoked Potential (VEP) che sull'elettroretinografia (ERG). È questa tecnologia che alimenta i dispositivi medici di Diopsys, Inc.: la serie di prodotti per il test della vista basato su ERG e VEP Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™ e Diopsys® RETINA PLUS™ nonché il sistema di test pediatrico basato su VEP Enfant®.

Informazioni su LumiThera Inc.LumiThera è una società impegnata nella commercializzazione di dispositivi medici, focalizzata sul trattamento delle persone affette da disturbi e malattie oculari, compresa la maculopatia senile secca, una delle principali cause di cecità negli adulti di età superiore ai 65 anni. L'azienda è leader nell'uso della fotobiomodulazione (PBM) per il trattamento di malattie e disturbi oculari acuti e cronici, e sta sviluppando il sistema di emissione della luce Valeda®, utilizzabile in studio come trattamento da parte di specialisti del settore oculistico.

Il sistema di emissione della luce Valeda ha ricevuto l'approvazione all'utilizzo del marchio CE da parte di un Ente notificato UE come richiesto per l'utilizzo commerciale esclusivo nell"Unione Europea. Valeda non ha ottenuto l"approvazione da parte del Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

Per informazioni, visitare il sito web dell'azienda all'indirizzo www.lumithera.com.

