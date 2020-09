Infrastrutture: Conte, 'rendere porti e aeroporti più moderni e all'avanguardia' (2)

11 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Tali servizi, ha rimarcato il presidente del Consiglio, "presuppongono una maggiore digitalizzazione - ho visto che avete un programma di digitalizzazione molto intenso – che, come è noto, costituisce anche una delle priorità indicate dalla Commissione europea per la selezione dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza, e una maggiore cooperazione di tutte le autorità competenti che partecipano, a vario titolo, alla catena del valore della logistica italiana. A questo obiettivo potranno concorrere molte delle direttrici di intervento del Piano, fra cui ricordo l'interoperabilità delle banche dati della Pubblica Amministrazione, la razionalizzazione dei data center, la realizzazione di un polo strategico nazionale per le infrastrutture digitali come dati e servizi critici".