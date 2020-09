M5S: Crippa, 'mai messaggero di ultimatum per Crimi'**

11 settembre 2020 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Smentisco categoricamente di essere mai stato tramite di un ultimatum tra alcuni deputati del Movimento 5 Stelle e il capo politico, Vito Crimi, come riportato erroneamente da alcuni organi di stampa". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa.

"Si leggono, soprattutto in questi giorni, tante falsità -aggiunge- e notizie non vere contro il Movimento, nel tentativo di dividerci, ma noi andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, lavorando nell'interesse dei cittadini”.