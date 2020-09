Willy, sabato funerali a Paliano

10 settembre 2020 a

Roma, 10 set.(Adnkronos) - Si terranno sabato alle 10, al campo sportivo comunale "Piergiorgio Tintisona" di Paliano, i funerali di

"Ricordo l'invito della famiglia di Willy a effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù. Faccio un personale appello a tutte le persone che vorranno essere presenti alla funzione: questo evento impone l'allestimento di una macchina organizzativa complessa, che sappia gestire la massiccia affluenza prevista e al contempo garantire il rispetto di tutti i protocolli e della normativa sanitaria vigente per il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Dobbiamo essere tutti estremamente responsabili", continua Alfieri.

"Seguiamo le indicazioni, rispettiamo le distanze, utilizziamo obbligatoriamente la mascherina. Cerchiamo di ottimizzare l'utilizzo delle automobili e muoviamoci per tempo, perché l'incuria di pochi può generare problemi di difficile soluzione. Importante: ognuno porti con sé il proprio documento di identità. Rendiamo onore al nostro amato Willy con coscienza, riserbo e compostezza, nel momento più difficile di questa immensa tragedia", conclude il sindaco.

A quanto si apprende, ai funerali parteciperà una delegazione dell'ambasciata della Repubblica di Capoverde e la sezione bilaterale parlamentare di amicizia tra Italia e Africa Occidentale (che ricomprende Capoverde) rappresentata dal suo presidente il senatore Giovanbattista Fazzolari.