Toscana: Conte, 'inaccettabile aggressione a Salvini'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Inaccettabile. Ieri, a quanto apprende l'Adnkronos, durante la riunione del Ciae sulle linee guida del Recovery Plan, il premier Giuseppe Conte ha commentato a caldo la notizia dell'aggressione al leader della Lega, Matteo Salvini a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante un'iniziativa politica per le elezioni regionali in Toscana. Conte ha infatti letto ai presenti, ministri e non solo (in videocollegamento c'era anche la governatrice in quota Lega Donatella Tesei), il primo lancio di agenzia che raccontava l'accaduto. "Non conosciamo ancora i dettagli, ma non è assolutamente accettabile che un esponente politico, maggioranza o opposizione che sia, venga aggredito mentre si trova sui territori", le parole del presidente del Consiglio riportate da alcuni presenti alla riunione in Sala Verde all'Adnkronos. Sempre ieri, la Lega ha criticato il 'vergognoso silenzio" del premier sull'accaduto, stigmatizzato questa mattina dallo stesso leader della Lega.