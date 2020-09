Scuola: Meloni, 'manca ministro, Azzolina impreparata'

10 settembre 2020 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Sulla scuola "manca un ministro, è una persona impreparata per fare quel mestiere, perchè altrimenti non ci saremmo ridotti ai primi di settembre a parlare di questa materia". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Dritto e rovescio' in onda stasera su Retequattro.

"Si potevano fare mille cose -ha aggiunto- e andavano fatte per tempo, il ministro Azzolina, dopo averci regalato delle perle straordinarie, non è stato fatto niente, abbiamo speso qualche centinaio di milioni di euro per dei banchi roteanti che neanche arriveranno in tempo con affidamenti che sono stati ritirati, su tutto il resto non si sa niente".