Scuola: da Cdm ok a dl sanificazione dopo voto

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato un decreto legge che stanzia fondi per la sanificazione delle scuole dopo l'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese e del Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina - si legge infatti nella nota diramata dopo il Cdm - ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

"In considerazione della situazione pandemica e del rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il testo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020".