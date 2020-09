Questa sera in TV: i film della tv generalista di oggi 10 settembre

10 settembre 2020 a

(Roma, 10/09/2020) - Roma, 10/09/2020 - Volete sapere che cosa vedere questa sera in televisione? Alle 19.30 su Sky Cinema Collection va in onda Cattivissimo me, primo film della serie realizzata da Pierre Coffin. Con il doppiaggio di Max Giusti, questo film di animazione ha dato il via a un vero e proprio fenomeno di costume, complice il successo che è stato fatto registrare dai Minion, i piccoli aiutanti del protagonista Gru. Quest'ultimo è un super cattivo – da cui il titolo del film – che percepisce un piacere estremo grazie alle proprie malvagità: lo vediamo in azione dopo che ha scoperto che la Grande Piramide di Giza è stata rubata attraverso un raggio restringente. Gru, infatti, intende dimostrare di essere lui il cattivo più cattivo di tutti, e per questo motivo orchestra un piano per rubare la luna.

Per chi ha voglia di una serata all'insegna della leggerezza, e magari della nostalgia, non c'è niente di meglio di un film con Franco e Ciccio: per esempio Ciccio perdona… io no!, in onda su Cinea34 dalle 19.20. La pellicola del 1968, diretta da Marcello Ciorciolini, vede nel cast oltre a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia anche Giuseppe Castellano e Rossella Bergamonti. Come si può intuire dal titolo, si tratta di una parodia che vede al centro della scena la storia di Franco e Ciccio, due ladri di cavalli, che in maniera fraudolenta entrano in possesso di un carro d'oro che il bandito El Diablo aveva costruito per rubare il metallo a una milizia di soldati. Ovviamente i due sprovveduti non sanno a chi hanno rubato, né conoscono il valore del bottino. El Diablo, nel tentativo di recuperare il carro senza problemi, fa credere che sia morto, mentre Franco e Ciccio sono obbligati a partecipare a una rapina in banca organizzata da altri due furfanti, Faccia D'Angelo e Baleno.

Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me

È il sequel del celebre Eccezzziunale veramente, un cult degli anni '80: stiamo parlando di Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, commedia diretta da Carlo Vanzina che vede Diego Abatantuono sdoppiarsi (anzi, triplicarsi) in vari ruoli. Al suo fianco i migliori attori del cinema comico italiano degli anni Duemila, ma non solo: il cast comprende Anna Maria Barbera e Carlo Buccirosso, oltre ai fedelissimi Mauro Di Francesco e Ugo Conti. E, ancora, Sabrina Ferilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Luigi Maria Burruano, Gianluca Fubelli e Gianluca Impastato, senza dimenticare Raffaello Tonon, Stefano Chiodaroli, Luis Molteni, Ramiro Besa ed Enrique Balbontin. Il film va in onda questa sera dalle 19.15 su Rai Movie. Abatantuono interpreta il tifoso interista Franco, che dopo aver perso tutti i propri soldi a causa delle scommesse si attacca alla canna del gas per suicidarsi, ma trova una valigia piena di denaro. Tirzan, invece, è un camionista juventino da 20 anni in coma; al risveglio viene a sapere che Nunzia, sua moglie, si è messa insieme a un camionista napoletano di nome Beniamino, lo stesso che lo aveva investito. Infine c'è il capotifoso milanista Donato, rimasto via dall'Italia per 20 anni, che scopre che la sua ex fidanzata ha avuto un figlio, che però è il capo degli ultras dell'Inter.

Profondo rosso

Infine, alle 21.10 su Cinea34 verrà trasmesso uno dei capisaldi della storia del cinema italiano: si tratta di Profondo Rosso, l'horror diretto da Dario Argento nel 1975 con protagonisti Daria Nicolodi e David Hemmings. È la storia di un serial killer privo di scrupoli che si rende protagonista di una lunga teoria di assassini spaventosi, ognuno dei quali accompagnato dal sottofondo di una canzone interpretata da un bambino. Il film rappresenta la transizione di Dario Argento tra il thriller, a cui si era dedicato con L'uccello dalle piume di cristallo, e l'horror vero e proprio che sarebbe arrivato pochi anni più tardi con Suspiria. Celebre in tutto il mondo è la colonna sonora del film, realizzata dalla band dei Goblin: Profondo Rosso, non a caso, era stato candidato nel 1976 ai Nastri d'Argento per la migliore colonna sonora creata da Giorgio Gaslini. Non tutti sanno che Profondo Rosso è diventato anche un musical, proposto in teatro nel 2007 per la regia di Marco Calindri. Insomma, una pellicola storica, ma per chi non l'avesse mai vista questa è l'occasione giusta per rimediare: l'appuntamento è su Cine34 questa sera.

