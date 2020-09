Pavia: rubano computer da una scuola di Voghera, due arresti

10 settembre 2020 a

Milano, 10 set. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Voghera, in provincia di Pavia, due uomini, accusati di aver rubato alcuni computer da un istituto scolastico della cittadina. I due, un 38enne e un 39enne della zona, erano entrati di notte nell'edificio ed erano riusciti a rubare diversi notebook dalle aule di informatica della scuola. I militari li hanno sorpresi mentre nascondevano la refurtiva in un garage vicino all'istituto, con l'obiettivo poi di spostarla in un secondo momento e poi venderla.