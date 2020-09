Montagna: Sondrio, alpinista precipita e muore sul monte Disgrazia

10 settembre 2020 a

a

a

Milano, 10 set. (Adnkronos) - Un alpinista è morto questa mattina sul monte Disgrazia, nel territorio di Buglio in Monte, in provincia di Sondrio. Poco prima delle 10 l'uomo, parte di una cordata di tre alpinisti che stava risalendo la montagna sulla via Corda Molle, che percorre la cresta Nord, è precipitato. L'elisoccorso di Bergamo ha recuperato il corpo senza vita dell'alpinista, mentre l'elisoccorso di Sondrio ha portato in salvo i compagni di cordata.