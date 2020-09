Migranti: Vienna vuole accogliere minori Moria, governo si oppone (2)

10 settembre 2020 a

a

a

(AdnKronos/Dpa) - La questione ha aperto una spaccatura nel governo di coalizione Popolari-Verdi. Mentre i ministri Verdi hanno mantenuto un basso profilo su Moria, la parlamentare ecologista Ewa Ernst-Dziedzic oggi si è recata al campo sull'isola di Lesbo.

"L'Ue non deve gestire una Guantanamo europea come deterrente" per scoraggiare potenziali rifugiati, ha scritto su un social network.

"Non è un segreto che le posizioni dei partiti al governo sono completamente diverse su questo tema", ha aggiunto, chiedendo che i migranti vengano evacuati da Lesbo.