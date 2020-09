Migranti: Conte, 'mai più tragedie come a Moria'

10 settembre 2020 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Abbiamo offerto piena solidarietà agli amici greci per la tragedia che è avvenuta" nell'isola di Moria, "siamo anche noi disponibili a offrire tutto il sostegno a favore" dell'iniziativa promossa da Germania e Francia a favore dei minori non accompagnati "e anche in prospettiva dobbiamo evitare che tragedie del genere si possano ripetere". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in alcune dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Med7 svoltosi ad Ajaccio.

"Anche noi -ha aggiunto il premier- stiamo molto soffrendo in Italia, ci sono alcuni centri di accoglienza che sono sovraffollati, è chiaro che dobbiamo metterci nelle condizioni per evitare che si arrivi a questo. Piuttosto che subire passivamente i flussi migratori dobbiamo prevenire e gestirli con una visione strategica. Dobbiamo costruire delle solide partnership con gli Stati da dove originano questi flussi migratori, con gli Stati di transito" e "dobbiamo combattere la criminalità che organizza i traffici illeciti".