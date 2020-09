Lombardia: nel semestre interscambio commerciale a 112 mld, -15%

10 settembre 2020 a

Milano, 10 set. (Adnkronos) - Vale 112 miliardi di euro l'interscambio commerciale della Lombardia nei primi sei mesi 2020 per la Lombardia, in calo del 15% su base annua. La regione, secondo i dati Istat Coeweb elaborati da Promos Italia, nel primo semestre dell'anno ha esportato 54 miliardi di euro (-15%), una quota che vale oltre un quarto del totale italiano, che ammonta a 201 miliardi. In flessione del 15% anche l''import lombardo, raggiunge 58 miliardi.

L'export è guidato dal settore manifatturiero, soprattutto da macchinari (10 miliardi in Lombardia), moda (5 miliardi), metalli (8 miliardi), alimentare (3 miliardi) e mezzi di trasporto (3 miliardi).

“I dati evidenziano l'impatto che l'emergenza da Covid19 ha avuto sulle relazioni commerciali internazionali delle imprese lombarde così come di quelle italiane – spiega Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia –. emerge infatti un forte rallentamento complessivo a livello nazionale, seppur con intensità diverse. Era difficile immaginare un altro scenario ma l'auspicio è che la ripartenza, seppur lenta, a cui stiamo assistendo possa portare a un graduale ma importante miglioramento del trend già nel secondo semestre dell'anno”.