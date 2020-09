10 settembre 2020 a

Milano, 10 set. (Adnkronos) - Un motociclista di 55 anni è rimasto ferito in modo grave nello scontro fra la moto che stava guidando e un furgone. L'incidente è avvenuto a Robecco Pavese, in provincia di Pavia. L'uomo, riferisce l'Areu, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia.