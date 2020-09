Great Place to Work celebra SC Johnson quale uno dei Best Workplace in Europa

10 settembre 2020 a

RACINE, Wis., 10 settembre 2020 /PRNewswire/ -- SC Johnson annuncia di avere ricevuto oggi il riconoscimento quale uno dei Best Workplace in Europa da parte di Great Place to Work®.

SC Johnson si è classificata al 23° posto nella classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Europa per il 2020. Ed è anche la quindicesimo volta che la multinazionale viene premiata quale Best Workplace.

"Desidero ringraziare e congratularmi con tutto il nostro personale in Europa per il grande impegno, grazie al quale, continuiamo ad essere uno dei Best Workplace. Le nostre persone, in tutta Europa, quest'anno hanno lavorato in modo particolarmente intenso, sostenendosi gli uni con gli altri e supportando anche i nostri clienti, i consumatori e le persone più vulnerabili delle nostre comunità. Non potrei essere più orgogliosa della nostra cultura e del lavoro che stiamo svolgendo", ha dichiarato Stephane Reverdy, General Manager di SC Johnson Europe.

SC Johnson opera in Europa da oltre un secolo. È azienda leader di prodotti per la pulizia della casa, deodoranti per ambienti, insetticidi prodotti per la cura delle scarpe, oltre a prodotti professionali, i marchi SC Johnson includono Glade®, Kiwi®, OFF!®, Pledge®, Mr Muscle®, Duck®, Baygon®, Autan® e Raid®.

L'azienda, non è solo fortemente impegnata nel proprio business, ma è anche focalizzata ad avere un ruolo positivo nelle comunità con supporti concreti, in quest'ultimo periodo, per esempio, ha concentrato i propri sforzi al supporto alla lotta al COVID-19.

Le aziende che compaiono nella lista dei Best Workplace in Europa vengono confrontale le une con le altre da Great Place to Work®. Per poter essere inserita nella lista delle Multinazionali europee, un'azienda deve figurare in almeno tre liste nazionali come Best Workplace, deve avere almeno 1.000 dipendenti a livello globale e il 40% della sua forza lavoro globale deve lavorare al di fuori del paese d'origine.

L'attuale riconoscimento per SC Johnson Europe è uno dei numerosi premi ricevuti dal Great Place to Work® Institute. All'inizio di quest'anno si è classificata al 17° posto nella classifica dei Best Workplace del Regno Unito, e nel Regno Unito e in Italia come Best Workplace per le donne.

Informazioni su SC Johnson

SC Johnson è un'azienda familiare che si dedica a prodotti innovativi e di alta qualità, all'eccellenza sul posto di lavoro e a un impegno sul lungo termine per la protezione dell'ambiente e delle comunità in cui opera. L'azienda, con sede negli Stati Uniti, è uno dei principali produttori mondiali di prodotti per la pulizia della casa e la conservazione domestica, deodoranti per ambienti, insetticidi e per la cura delle scarpe, oltre a prodotti professionali. Commercializza marchi noti come GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® e ZIPLOC® negli Stati Uniti e non solo, con marchi commercializzati al di fuori degli Stati Uniti tra cui AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® e RIDSECT®. Con i suoi 134 anni di storia, l'azienda genera vendite per un valore di 10 miliardi di dollari, impiega circa 13.000 persone in tutto il mondo e vende i propri prodotti in quasi tutti i paesi del mondo. www.scjohnson.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198001/SCJohnson_Logo.jpg