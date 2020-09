Governo: Cdm impugna 5 leggi regionali (2)

10 settembre 2020 a

(Adnkronos) - E ancora: "la legge della Regione Veneto n. 29 del 24/07/2020, recante “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”, in quanto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, riguardando la spesa del personale della Giunta e del Consiglio regionale, invade la competenza statale in materia di ordinamento civile e si pone in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione; la legge della Regione Toscana n. 69 del 24/07/2020, recante “Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011”, in quanto alcune disposizioni, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in merito all'inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato, violano l'articolo 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile, l'articolo 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica, e il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione".

E infine "la legge della Regione Toscana n. 73 del 24/07/2020, recante “Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia”, in quanto l'articolo 2, che reca la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di tutela del paesaggio, nonché con l'articolo 9 della Costituzione, risultando altresì in contrasto con previsioni di principio in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, violando così l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione".