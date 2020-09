10 settembre 2020 a

Modena, 10 set. - (Adnkronos) - "Sono lieto di affermare che abbiamo continuato a fare progressi" nel cammino per la fusione con Psa, "ottenendo nuove autorizzazioni per perfezionare l'accordo entro il primo trimestre 2021. Il lavoro procede bene". Lo afferma l'ad di FCA Mike Manley, incontrando la stampa in occasione della presentazione della nuova Maserati MC20.