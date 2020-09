Covid, tamponi rapidi per tutti su voli Roma-Milano

10 settembre 2020 a

Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) - Tamponi rapidi, entro la fine del mese, per i viaggiatori dei due voli giornalieri Alitalia Roma Fiumicino-Milano Malpensa. Lo annuncia all'Adnkronos Salute l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "In via sperimentale - spiega - partiranno i tamponi rapidi sulla tratta Roma Milano: con Adr e Alitalia stiamo definendo gli ultimi dettagli e da metà mese potremo essere pronti". L'obiettivo è "arrivare a un percorso 'Covid free' in alcuni settori chiave come il trasporto aereo", sottolinea D'Amato. Il tampone dà il risultato in una quindicina di minuti, evitando che a bordo possano salire passeggeri positivi a Covid-19.

La sperimentazione, prosegue l'assessore, "sarà poi allargata anche a tratte più lunghe come i voli Roma-New York. Vogliamo ridare fiducia e soddisfazione ai viaggiatori, garantendo con i test la sicurezza anche per le tratte più lunghe, e riavviare così in sicurezza un settore economico molto importante, in sofferenza per la pandemia di Covid".

"Siamo fortemente impegnati per aumentare la capacità di testing, in questo caso con i tamponi rapidi che abbiamo e stiamo utilizzando con ottimi risultati nei due aeroporti di Roma" per i passeggeri di rientro dai Paesi a rischio. "Validati dall'Istituto Spallanzani sono, secondo la nostra esperienza sul campo, strumenti importanti per l'attività di screening. Abbiamo fatto oltre 20 mila tamponi rapidi, riscontrando l'1% di positività a Covid. Questo strumento ci consente di raggiungere numeri alti in tempi più rapidi", conclude.