Bce: Lagarde, 'continuano a essere essenziali riforme ambiziose'

10 settembre 2020

a

a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Per quanto riguarda le politiche di bilancio "politiche ambiziose e coordinate restano essenziali in considerazione della forte contrazione dell'economia nell'area dell'euro". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde al termine del Consiglio direttivo. "Le misure di bilancio adottate per rispondere all'emergenza pandemica dovrebbero essere il più possibile mirate e di natura temporanea", sottolinea Lagarde. Il Consiglio direttivo, inoltre, aggiunge, "accoglie con grande favore il pacchetto Ue Nex Generation di 750 miliardi di euro, che ha il potenziale per sostenere in modo significativo le aree e i settori più colpiti dalla pandemia, di rafforzare il mercato unico e costruire una ripresa duratura e prospera".