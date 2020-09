10 settembre 2020 a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Nell'area dell'euro l'infazione tendenziale "dovrebbe attestarsi a +0,3% nel 2020, a +1% nel 2021 e a +1,3% nel 2022". Ad annunciarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde al termine del Consiglio direttivo. "Rispetto alle proiezioni macroeconomiche di giugno 2020, la stima per l'inflazione per il 2020 resta invariata. Per il 2021 è stata rivista al rialzo. E' invariata per il 2022".