Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Oggi a Trento e Bolzano. Mai come in questi luoghi ci rendiamo conto di quanto sia preziosa l'Europa: per i sovranisti l'Europa è il nemico, per noi l'Europa è il futuro". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.