I 10 migliori libri di trading di sempre, secondo IG

(Milano, 9 Settembre 2020) - Milano, 9 Settembre 2020 - Il trading è uno dei temi caldi del web. Tante le informazioni, anzi troppe. Come riconoscere quelle nozioni che permettono di compiere la scelta giusta, puntando davvero al profitto? Analisti, dealer, responsabili clienti e giornalisti finanziari di IG, compagnia leader nel trading online, hanno stilato la top 10 dei libri dedicati al

La top 10 dei libri sul trading stilata da IG

Sono testi in italiano e in inglese che affrontano le maggiori tematiche del settore. Qualche esempio? Negoziazione di azioni, crisi finanziarie, psicologia del trading, analisi tecnica e altro ancora. Ecco la top 10:

1.Reminiscences of a Stock Operator di Edwin Lefèvre. Propone una interessante disamina di successi e fallimenti di Jesse Livermore, noto trader del Novecento. Un'esperienza che resta di grande attualità. “Una lezione magistrale che rivela la mente, le ragioni e le dinamiche di uno speculatore seriale”, così lo descrive David Joseph, head of DailyFX USA.

2.The Intelligent Investor di Benjamin Graham. È un volume fondamentale per chi vuole approfondire il tema degli investimenti di valore. Illustra come trovare e acquistare azioni quotate al di sotto del relativo “valore intrinseco”. “Le indicazioni di Graham su come trarre profitto dai “capricci” del mercato sono una lezione per tutti i partecipanti al mercato”, chiarisce Chris Beauchamp, capo analista di mercato IG.

3.Analisi tecnica dei mercati finanziari di John J. Murphy. Affronta molteplici temi, dall'analisi tecnica di base agli indicatori più avanzati. Dispone di oltre 400 grafici esplicativi. Considerato “la bibbia dell'analisi tecnica”, “questo libro è essenziale tanto per principianti quanto per gli analisti più esperti”, ha dichiarato Richard Snow, Giornalista Finanziario Daily FX.

4.La grande scommessa (The Big Short) di Michael Lewis. Ha per oggetto la storia della più grande bolla del mercato immobiliare e di quanti hanno approfittato, con successo, della crisi finanziaria del 2007/2008. “'La grande scommessa' ci fa scoprire alcuni tratti distintivi dell'avidità insaziabile e dello scenario da essa generata”, afferma James Stanley, analista monetario DailyFX.

5.Trading in the Zone di Mark Douglas. È una guida esaustiva sulle qualità psicologiche utili per diventare un trader di successo e su come acquisirle. “Il libro va dritto al cuore degli elementi più importanti della psicologia e calcolo della probabilità, ed è noto per essere una delle migliori guide pratiche per diventare un miglior trader”, James Stanley, analista monetario DailyFX.

6.Market Wizards di Jack D. Schwager. Antologia che raccoglie le interviste ai migliori trader a livello mondiale. Queste “rivelano le caratteristiche e la motivazione personale necessarie per eseguire diverse strategie di investimento su un'ampia serie di asset”, precisa David Joseph, head of DailyFX USA.

7.When Genius Failed di Roger Lowenstein. Descrive l'evoluzione dell'hedge fund Long-Term Capital Management (LTCM). Ci sono tanti riferimenti interessanti. “Fa molti parallelismi con i tanti punti critici del sistema finanziario globale. È un libro senza tempo sulla storia finanziaria”, spiega John Kicklighter, DailyFX chief strategist.

8.Investment Biker: Around the World with Jim Rogers di Jim Rogers. Nel corso di un viaggio in moto attraverso 52 Paesi con la leggenda di Wall Street Jim Rogers, viene analizzato il valore di mercato di ogni nazione e lo stato dell'economia globale. È un libro che “combina consulenza in materia di investimenti e avventura, scritto da una delle figure di spicco dell'industria finanziaria”, conferma Martin Essex, DailyFX content manager.

9.One Up On Wall Street di Peter Lynch. Descrive i vantaggi di cui può disporre un investitore medio rispetto agli esperti di Wall Street e fornisce indicazioni su come assumere le corrette decisioni di investimento. “È scritto in modo semplice e sottolinea i piccoli cambi di mentalità quotidiani che possono aiutare ad effettuare una migliore selezione delle azioni”, sostiene Andreas Vassiliou, IG dealer.

10.Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader di Martin Schwartz. Fornisce preziose lezioni su come diventare un vincente presentando al lettore l'autentica storia di Schwartz, tra i maggiori trader a livello mondiale. “Un'analisi sorprendente della mente di un floor trader, money manager e leggenda degli investimenti”, David Joseph, head of DailyFX USA.

