Fase 3: De Benedetti, 'da 10 anni Italia non cresce, non vedo inversione trend da governo'

09 settembre 2020 a

a

a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "E' un paese che da dieci anni non cresce, la nostra produttività non cresce e quindi evidentemente la nostra competitività decresce. Questa è la realtà del paese. Non vedo però nell'azione del Governo, per quello che è visibile dall'esterno, nessuna inversione di tendenza che mi faccia pensare che recupereremo il ritardo". Ad affermarlo è Carlo De Benedetti intervenendo a 'SkyTg24'.