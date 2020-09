Colleferro: Renzi, 'Stato assicuri colpevoli alla giustizia'

09 settembre 2020 a

a

a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Di fronte a quanto accaduto a Colleferro, "quando penso a quella mamma a quella famiglia distrutta dal dolore, provo un dolore senza fine". Lo dice Matteo Renzi, ospite di 'Coffe break' su La 7. "Quella famiglia -aggiunge- ha dato una lezione bellissima dicendo noi non vogliamo vendetta, vogliamo giustizia. Ora lo Stato italiano ha il dovere di assicurare alla giustizia chi è stato davvero l'esecutore di quel terribile evento. Hanno dato una lezione di civiltà che quegli animali dovrebbero imparare per tutto il resto della loro vita. E' una vergogna morire a 21 anni in questo modo, lo dico da padre prima ancora che da politico".