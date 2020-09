Calcio: Banco Bpm e Ac Milan rinnovano accordo partnership per prossime tre stagioni

09 settembre 2020 a

Milano, 9 set. (Adnkronos) - E' stato rinnovato per le prossime tre stagioni l'accordo di partnership tra Ac Milan e Banco Bpm, come premium partner, official bank e da quest'anno jersey sponsor (sponsor di maglia) della prima squadra femminile. A firmare il rinnovo l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis, amministratore delegato di Ac Milan. Questa collaborazione tra la banca e il club sportivo, si spiega dalle due società, incrementa tutte le attività in essere rivolte a clienti e tifosi, come i progetti dedicati ai giovani nelle Academy rossonere, inclusa la Banco Bpm Milan Cup, il torneo annuale delle Scuole Calcio Milan presenti su tutto il territorio nazionale e la collaborazione con Fondazione Milan nell'ambito dello sviluppo di progetti sociali.

“Il rinnovo con Banco Bpm -ha detto l'ad di Ac Milan, Ivan Gazidis - ci rende estremamente orgogliosi perché rappresenta la continuazione di un lungo percorso proiettato verso il futuro, cogliendo nuove opportunità per una crescita comune. Sulle basi solide che sono state poste si sta costruendo qualcosa di innovativo e storico e che pone i due prestigiosi brand al centro della scena internazionale, consolidando una partnership ricca di valori positivi”.